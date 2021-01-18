Голунов на допросе рассказал подробности избиения полицейскими при задержании

По его словам, его задержали 6 июня 2019 года, когда он шел в кафе на Цветной бульвар. Ему сразу же отказали в звонке родственникам, коллегам или адвокату. Его привезли в отдел полиции для досмотра, в ходе которого заставили раздеться и приседать. "Коновалов зажал меня в угол и стал стягивать рюкзак и куртку, но у меня за спиной были наручники. Тогда с мне сняли наручники, а Сергалиев достал все вещи у меня из карманов. Телефон они поставили в авиарежим. Они сказали, что я должен раздеться, потом я дважды присел, и мне разрешили одеться", - сказал Голунов.

После этого полицейские перешли к досмотру рюкзака. "Когда с меня сняли наручники, рюкзак поставили на стул, я старался его контролировать, но мог и что-то упустить. Полицейские открыли большое отделение рюкзака. Я увидел, что сверху лежит пакетик с цветными шариками, желто-зелеными, и сразу сказал, что у меня такого не было", - пояснил в ходе допроса журналист.

После ему сказали, что необходимо снять отпечатки пальцев, и он пояснил, что отказывается выполнять процедуры без адвоката. "Мне сказали, что надо откатать пальцы, я сказал, что не пойду без адвоката. После этого Уметбаев дважды ударил меня в висок", - рассказал Голунов.

"Я проходил процедуры, сдавал мочу, дул в трубочку, проходил тесты. Сказал доктору, что действия полиции незаконны, что меня избили и что-то подкинули. Требовал вызвать полицию, чтобы зафиксировать незаконные действия их коллег", - отметил журналист. Он также рассказал, как полицейские за ноги и плечи стаскивали его по лестнице - он ударился спиной и головой, получил много ссадин.