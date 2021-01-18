МЧС не располагает данными о погибшем и пострадавших при сходе лавины в КЧР

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. МЧС России не располагает данными о погибшем и пострадавших в результате схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии.

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"На данный момент информации о погибшем и пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что группировка спасателей, ведущих поиски попавших под лавину, увеличена до 233 человек Ранее сообщалось, что поиски ведут 170 человек.

"Всего на месте работают 233 человека, 28 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, поиски продолжаются, несмотря на наступление сумерек. "Поиски осложняют неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега. Учитывая наступление сумерек, спасатели организуют дополнительное освещение. В поселке Домбай проводится обход гостиниц для выявления лиц, которые могли находиться на месте схода лавины", - добавили в ГУ МЧС.