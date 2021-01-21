В реке под Воронежем, где погибла рыба, выявили 54-кратное превышение ПДК ион-аммония

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили в реке Усманке в Липецкой области, где произошла массовая гибель рыбы, превышение в 54 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) органического вещества ион-аммония. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы ведомства Нина Смирнова.

"Произведены отборы проб природной воды в месте замора рыбы, а также ниже точки сброса сточных вод очистными сооружениями "Липецкобводоканала" по течению реки Усманки. Выявлено превышение [предельно допустимой концентрации]: ион-аммония - в 54 раза, анионных поверхностно-активных веществ - в 28 раз, биологического потребления кислорода - в 26 раз", - сказала Смирнова.

Ион-аммоний является органическим веществом, превышение его содержания в воде может свидетельствовать о попадании фекальных стоков или органических удобрений. Вода с аммонием вызывает хронический ацидоз, то есть изменение кислотно-щелочного баланса организма, головные боли, недомогание, одышку, аритмию, судороги, диарею и рвоту.

По данным Смирновой, в пробах воды из Усманки также в 30 раз превышено ПДК по меди, в 16 раз - по марганцу, в 11,5 раз - по фосфат-иону, в них выявлено в девять раз больше железа, в восемь раз - цинка, в шесть раз - фторид-иона, в три раза - нефтепродуктов и других веществ. Смирнова уточнила, что результаты по еще двум взятым пробам из Усманки станут известны на следующей неделе, тогда же будут подведены итоги внеплановой проверки и названы виновные в загрязнении реки.

История вопроса

В реке Усманке у города Усмань в Липецкой области в конце 2020 года было выявлен массовый мор рыбы на участке протяженностью около 3 км, входящем в состав Воронежского государственного биосферного заповедника. По данным директора заповедника Анатолия Тарасова, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы, по ее требованию внеплановые проверки начались в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора и управлении экологии и природных ресурсов региона. По предварительной версии Росприроднадзора, виновниками загрязнения реки стали очистные сооружения "Липецкоблводоканала" и тепличный комплекс "Овощи Черноземья".

О заповеднике

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.