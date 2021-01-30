Информация о минировании метро и торговых центров в Минске не подтвердилась

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании в Минске объектов транспорта и нескольких торговых центров, которое в субботу днем поступило на почту Белорусских железных дорог, оказалось ложным. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.

Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск - Стокгольм, и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". По указанным местам были отправлены сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности.