В Омске задержали подозреваемых в убийстве экс-игрока футбольного клуба "Иртыш"

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве футболиста Егора Дробыша и покушении на убийство его друга в Омске. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"Установлены подозреваемые лица, которые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые при проведении допроса дали признательные показания о совершении нападения на потерпевших с целью хищения их личного имущества", - сообщили в СК.

Тело бывшего игрока молодежного и основного состава футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша было найдено с ножевыми ранениями в ночь на среду, с ножевыми ранениями был доставлен в больницу знакомый футболиста. СУ СК РФ по Омской области возбудило уголовные дела из-за убийства и покушения на убийство.

По версии следствия, подозреваемые, мужчины в возрасте 30 и 33 лет, напали на улице на двух молодых людей, возвращавшихся домой из магазина с пакетом, с целью ограбления. Ранее судимый 30-летний подозреваемый нанес удар ножом 22-летнему спортсмену в спину, а также тяжело ранил его 21-летнего друга, жизнь которого удалось спасти врачам.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.