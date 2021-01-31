Четырех пострадавших в ДТП в Самарской области перевели в медучреждения Самары и Тольятти

ТАСС, 31 января. Врачи перевели четырех пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области в медицинские учреждения городов Самара и Тольятти. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Четыре пациента переведены в медучреждения Самары и Тольятти для оказания специализированной помощи. Шести пациентам лечение оказывается в Сызранской больнице при участии областных специалистов. Также сегодня в Сызрань для оказания помощи пациентам направлена мультидисциплинарная бригада врачей - главных внештатных специалистов по хирургии, нейрохирургии, травматологии, торакальной хирургии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"Ребенок находится под наблюдением медработников в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе проведена консультация с федеральными специалистами. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, врачи отмечают улучшение состояния ребенка", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, погибли 12 человек, десять из которых - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.