Полиция Таиланда разгоняет протестующих возле посольства Мьянмы в Бангкоке

Полицейские с щитами вытеснили протестующих от здания диппредставительства к ближайшему перекрестку. Движение транспорта в районе сильно затруднено, одна из дорог полностью перекрыта.

Митингующие, отступая, закидывали стражей порядка попадающимся под руку мусором, а также дымовыми шашками. По наблюдениям корреспондента ТАСС, несколько человек, включая как минимум одного полицейского, получили легкие травмы во время столкновения. На месте им оказали помощь волонтеры.

Причина возникновения конфликта неизвестна. В данный момент полицейские заняли выжидательную позицию, однако некоторые протестующие снова начали закидывать стражей порядка бутылками и камнями. У нескольких правоохранителей треснули щиты.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.