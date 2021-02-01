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Политический кризис в Мьянме
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Полиция Таиланда разгоняет протестующих возле посольства Мьянмы в Бангкоке

Несколько человек, включая как минимум одного полицейского, получили легкие травмы во время столкновения

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция Таиланда приступила к разгону протестующих, собравшихся возле посольства Мьянмы в Бангкоке. Десятки сотрудников правоохранительных органов вытеснили митингующих, передает корреспондент ТАСС с места события.

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Полицейские с щитами вытеснили протестующих от здания диппредставительства к ближайшему перекрестку. Движение транспорта в районе сильно затруднено, одна из дорог полностью перекрыта.

Митингующие, отступая, закидывали стражей порядка попадающимся под руку мусором, а также дымовыми шашками. По наблюдениям корреспондента ТАСС, несколько человек, включая как минимум одного полицейского, получили легкие травмы во время столкновения. На месте им оказали помощь волонтеры.
Причина возникновения конфликта неизвестна. В данный момент полицейские заняли выжидательную позицию, однако некоторые протестующие снова начали закидывать стражей порядка бутылками и камнями. У нескольких правоохранителей треснули щиты.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.

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ТаиландМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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