Гендиректора НПП "Исток" перевели под домашний арест по делу о хищении 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генерального директора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова отпустили из СИЗО под домашний арест в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимира Солнцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, который продлил всем фигурантам меру пресечения до середины апреля.

Фигуранты дела обвиняются в хищении свыше 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции. "Борисову изменили меру пресечения на домашний арест, который продлен судом до 16 апреля. Также суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву и другим обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до той же даты", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Бабушкинский суд арестовал Солнцева 28 августа прошлого года. Суд удовлетворил аналогичные ходатайства в отношении трех других фигурантов дела - гендиректора НПП "Исток" Борисова, советника гендиректора ПАО "РКК "Энергия" Степана Прохорова и заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия" Александра Прохорова. Вину никто из них не признает.

По версии следствия, фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1 млрд 72 млн рублей. Кроме того, как стало известно в суде, от следствия скрылись и объявлены в розыск три фигуранта, в том числе заместитель Солнцева.