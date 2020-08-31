Дело о хищении на поставках электронно-компонентной базы модуля МКС. Главное

Правоохранительные органы сообщили о хищении более 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для Научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС). По факту хищения возбудили уголовное дело, в рамках которого арестовали гендиректора НПП "Исток" Александра Борисова, бывшего гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева и еще нескольких фигурантов.

Как стало известно 26 августа, МВД провело обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках ЭКБ модуля МКС. Источник в силовых структурах тогда сообщил ТАСС, что обыски прошли у нескольких экс-менеджеров космической корпорации "Энергия", а также одного из руководителей НПП "Исток".

27 августа бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор НПП "Исток" Александр Борисов и еще несколько человек были задержаны по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, фигуранты дела завысили цены на оборудование в три раза, чем нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1 млрд 72 млн рублей.

Следователь заявил, что вина Солнцева подтверждается докладными записками, подписанными экс-чиновником, а также показаниями свидетелей.

Уголовное дело о хищении было возбуждено 3 августа 2020 года и находится в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

28 августа суд арестовал Солнцева до 3 октября, в тот же день под стражу до 3 октября был отправлен и Борисов. Также в СИЗО отправлены советник гендиректора ПАО "РКК "Энергия" Степан Прохоров и замгендиректора по материально-техническому обеспечению ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия" Александр Прохоров. Все арестованные вину не признают.

Еще три фигуранта дела, в том числе заместитель Солнцева, скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

31 августа Солнцев обжаловал свой арест.

В Роскосмосе подтвердили проведение следственных мероприятий. Там отметили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия". В Ростехе отказались от комментариев.