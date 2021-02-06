Пассажира, угрожавшего самоубийством на станции метро "Алма-Атинская", передали медикам

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который угрожал самоубийством в вестибюле станции метро "Алма-Атинская" в Москве, передан специализированной бригаде медицинской помощи. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Принятыми мерами мужчина задержан и передан специализированной бригаде скорой помощи. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что утром в вестибюль станции метро "Алма-Атинская" вошел мужчина, снял верхнюю одежду и стал угрожать нанесением себе телесных повреждений. На место были вызваны сотрудники полиции, а также специализированная бригада скорой помощи.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что никаких требований мужчина не предъявлял.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что мужчина угрожает покончить с собой у касс на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль закрыт.