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Пожар на балконах жилого дома в Новой Москве потушили

В результате ЧП два человека погибли и 12 пострадали. Также в ходе тушения огня пожарные спасли пять человек
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожар, охвативший балконы с 3-го по 9-й этаж жилого дома в поселке Мосрентген в Новой Москве, где погибли два человека и пострадали 12, потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Девятиэтажный дом, горела одна из квартир на 2-м этаже на общей площади около 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этаж. В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано. Пострадали 14 человек, из них два человека погибли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в ходе работ по ликвидации пожара спасены пять человек. В столичном главке МЧС добавили, что все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи.

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