Власти Алтайского края рассказали о состоянии пострадавшего при сходе снега с крыши

ТАСС, 8 февраля. Состояние пострадавшего при сходе снега с крыши зернохранилища в селе Смазнево в Алтайском крае, где погибли четыре человека, оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

"Состояние пациента, которого доставили Центральную городскую больницу Заринска, врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации в сознании. Осмотрен специалистами, медпомощь получает в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, пострадавшего доставили с переломами в медицинское учреждение Заринска. Остальные трое выживших рабочих отказались от госпитализации.

В 09:30 по местному времени (05:30 мск) в селе Смазнево произошел сход снега с крыши зернохранилища. Под завалами оказались восемь человек. Четыре человека погибли. Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Прокуратура региона также организовала проверку соблюдения трудового законодательства на местном предприятии.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тыс. рублей, остальным семьям - по 100 тыс. рублей единовременной помощи. Затраты по погребению берет на себя хозяйство. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.