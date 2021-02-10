Что известно о гибели пациентов ковидной больницы в Подмосковье

10 февраля стало известно о гибели трех пациентов ковидной больницы в Одинцове после отключения подачи кислорода.
- Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что инцидент произошел в реанимационном отделении. Предварительно, причиной отключения стала техническая неисправность.
- По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было.
- Руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "ООБ" Владимир Гордеев уточнил, что временный сбой в подаче кислорода длился 12 минут, в момент инцидента никто не погиб. Два пациента впоследствии умерли из-за тяжести состояния.
- Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту гибели пациентов.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.