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Что известно о гибели пациентов ковидной больницы в Подмосковье

© Елена Афонина/ТАСС, архив

10 февраля стало известно о гибели трех пациентов ковидной больницы в Одинцове после отключения подачи кислорода. 

  • Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что инцидент произошел в реанимационном отделении. Предварительно, причиной отключения стала техническая неисправность.
  • По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. 
  • Руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "ООБ" Владимир Гордеев уточнил, что временный сбой в подаче кислорода длился 12 минут, в момент инцидента никто не погиб. Два пациента впоследствии умерли из-за тяжести состояния.
  • Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту гибели пациентов. 
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.
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