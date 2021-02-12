Взрыв в магазине во Владикавказе мог произойти из-за неисправности газового оборудования

ТАСС, 12 февраля. Неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва в супермаркете "Магнит" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас рассматривается версия неисправности газового оборудования и утечки газа вследствие этого", - сказал источник. Он добавил, что будут проверяться и иные версии.

Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", расположенном в спальном районе города. По данным источника ТАСС в экстренных службах, стекла частично выбиты в трех соседних жилых домах, расположенных рядом с супермаркетом. Он также отметил, что общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тыс. кв. м, оно было газифицировано.