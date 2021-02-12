В Петербурге задержали плотника за кражу 50 черепов животных из научного института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в краже около 50 черепов леопардов, орангутанов, ленивцев, медведей и золотых кошек из научного института. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина продал украденное школьнику.

"Подозреваемый задержан. Он работает плотником. Выяснилось, что он украл черепа животных из института и продал их школьнику", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уже удалось найти 28 черепов, которые пропали из лаборатории научного учреждения. Похищенное находилось дома у ученика 10-го класса. Собеседник агентства также отметил, что задержанный мужчина был ранее судим.

Директор Зоологического института РАН Никита Чернецов, из лаборатории которого были похищены черепа, отказался от комментариев, но уточнил, что "у следствия есть успехи". "Оно [следствие] не закончено, до окончания расследования я ничего комментировать не буду. Я могу только поблагодарить наши правоохранительные органы за хорошую работу, но расследование не закончено, дело не передано в суд. Пока что черепа являются вещественными доказательствами по делу", - сказал собеседник ТАСС.

В четверг в главке МВД сообщали, что из лаборатории научного института на Университетской набережной в Петербурге было украдено около 50 черепов животных, в том числе дымчатого леопарда и орангутана. Стоимость похищенного оценивалась в более чем 3,5 млн рублей. Источник в правоохранительных органах также сообщал ТАСС, что также среди пропавшего числились черепа сайгака, панды, золотой кошки и ленивцев.