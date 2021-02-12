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Открытое горение в цехе в Электроуглях ликвидировано на 600 кв. м

Люди были эвакуированы до прибытия пожарных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе в Электроуглях на площади 600 кв. м, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 14:15 мск [объявлена] локализация на площади 600 кв. м, в 14:23 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 13:00 мск произошел пожар в четырехэтажном панельном здании в Электроуглях. По предварительным данным, загорелся лакокрасочный цех на третьем этаже. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По данным МЧС, из здания до прибытия пожарных были эвакуированы люди, их количество устанавливается. К тушению привлечено 56 человек и 17 единиц техники.

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