Защита пилота SSJ-100 просит суд исключить из доказательств заключения экспертиз

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Защита Дениса Евдокимова, пилота Sukhoi SuperJet 100, разбившегося при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, просит суд исключить из числа доказательств по делу заключения авиационно-технической, летной и пожарно-технической судебных экспертиз. Об этом ТАСС сообщила адвокат пилота Наталья Митусова.

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"Стороной защиты сделано заявление об исключении из числа доказательств по делу заключений авиационно-технической, летной и пожарно-технической судебных экспертиз. Причины, по которым мы просили суд исключить ключевые исследования из доказательств по делу, разные, начиная от заинтересованности экспертов, как в случае с заключением авиационно-технической экспертизы, которую проводили специалисты Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, ранее участвовавшие в сертификации этого типа самолета, заканчивая недостаточной квалификацией специалистов", - сказала адвокат.

По словам адвоката, что касается летной экспертизы, то ее провел человек, не имеющий опыта, навыков и знаний по эксплуатации Sukhoi SuperJet 100. "Дополнительно защита ссылалась на неполноту проведенных исследований, поскольку эксперты не ответили на ключевой вопрос об исправности самолета во время полета и посадки, ограничившись лишь выводом об исправности воздушного судна до полета на основе изучения предполетной документации и документов технического обслуживания", - сказала защитник.

Адвокат пояснила, что неразрешенными остались вопросы воздействия атмосферного электричества на работоспособность систем и оборудования воздушного судна, его исправности в процессе выполнения полета 5 мая 2019 года, соответствия основных опор шасси нормам летной годности, влияния открытия задней двери на распространение пожара извне внутрь пассажирского салона и его интенсивности, а также влияния допущенных пожарными расчетами нарушений на количество жертв авиационного происшествия.

Суд оставил все заявленные ходатайства открытыми, им принято решение допросить всех экспертов, проводивших судебные экспертизы.

Представитель потерпевших согласился с позицией защиты о необходимости тщательного исследования заключений экспертов и необходимости их непосредственного допроса. По словам Митусовой, позиция стороны потерпевших вызвала негативную реакцию со стороны государственного обвинителя, пытавшегося оказать давление на потерпевших, на что адвокатом было обращено внимание суда с занесением в протокол судебного заседания.