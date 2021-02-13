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Во Владикавказе начался разбор подвального помещения взорвавшегося торгового центра

В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Спасатели, работающие в течение суток на месте взорвавшегося торгового центра, начали разбор подвального помещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

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"Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжелой техники. Там тяжелые конструкции остались", - сказал собеседник агентства.

В пятницу утром на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в торговом центе, в здании которого находился супермаркет "Магнит". Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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