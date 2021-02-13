В Пермском крае спасатели достали упавшую в ущелье туристку

ТАСС, 13 февраля. Туристка, упавшая в ущелье в Пермском крае, госпитализирована со множественными переломами. Об этом сообщила пресс-служба министерства безопасности региона в субботу.

"Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединились трое спасателей из Чусового. Используя спелеооборудование и специальные носилки, доставили женщину до машины скорой медицинской помощи. Со множественными переломами пострадавшая туристка госпитализирована", - говорится в сообщении.

Ранее в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. По предварительным данным, пострадавшая проходила туристический маршрут в составе группы из Тюмени. По факту происшествия следственные органы начали проверку.