На АЭС в Фукусиме из-за землетрясения расплескалась вода из хранилищ с облученным топливом

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Небольшой объем воды расплескался из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2" в ходе землетрясения, произошедшего в субботу на северо-востоке Японии. Об этом в воскресенье сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power.

Отмечается, что объем воды был незначительным и не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях. Никакой угрозы безопасности атомных объектов инцидент также не представляет. Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщал журналистам, что атомные объекты страны не пострадали в результате мощного землетрясения, произошедшего на северо-востоке Японии.

По последним данным, по крайней мере 124 человека пострадали в результате землетрясения. Большинство пострадавших - жители северо-восточных префектур Фукусима и Мияги, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах и падениях. Глава японского правительства в воскресенье отметил, что число пострадавших в результате удара стихии велико, однако информации о летальных исходах не поступало.