{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Землетрясение в Японии

На АЭС в Фукусиме из-за землетрясения расплескалась вода из хранилищ с облученным топливом

Отмечается, что объем воды был незначительным и не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Небольшой объем воды расплескался из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2" в ходе землетрясения, произошедшего в субботу на северо-востоке Японии. Об этом в воскресенье сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power.

На эту тему
Что известно о мощном землетрясении в Японии

Отмечается, что объем воды был незначительным и не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях. Никакой угрозы безопасности атомных объектов инцидент также не представляет. Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщал журналистам, что атомные объекты страны не пострадали в результате мощного землетрясения, произошедшего на северо-востоке Японии.

По последним данным, по крайней мере 124 человека пострадали в результате землетрясения. Большинство пострадавших - жители северо-восточных префектур Фукусима и Мияги, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах и падениях. Глава японского правительства в воскресенье отметил, что число пострадавших в результате удара стихии велико, однако информации о летальных исходах не поступало.

Теги
ЯпонияЗемлетрясение в Японии
Семь человек госпитализировали после пожара на нелегальном производстве в Подмосковье
По данным источника в экстренных службах, еще 20 потребовалась медицинская помощь
Читать полностью