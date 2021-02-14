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Землетрясение в Японии

Афтершок магнитудой 5,2 произошел в районе префектуры Фукусима

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Сильный афтершок зафиксирован в воскресенье в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда афтершока составила 5,2, а очаг залегал на глубине 50 км.

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Информации о пострадавших или разрушениях в результате афтершока не поступало, метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от Фукусимы произошло мощное землетрясение. Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. 

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