Афтершок магнитудой 5,2 произошел в районе префектуры Фукусима

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Сильный афтершок зафиксирован в воскресенье в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда афтершока составила 5,2, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате афтершока не поступало, метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от Фукусимы произошло мощное землетрясение. Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20.