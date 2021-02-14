На Кипре расследуют действия полиции при разгоне демонстрантов в Никосии

НИКОСИЯ, 14 февраля. /ТАСС/. Независимая комиссия приступит к расследованию действий кипрских правоохранителей при разгоне несанкционированной демонстрации против коррупции и ограничительных мер по борьбе с пандемией, которая состоялась в субботу в центре Никосии. Об этом сказано в заявлении полиции Республики Кипр, опубликованном в воскресенье.

В нем говорится, что начальник кипрской полиции Стелиос Папапетру в течение дня направит письмо в Независимую комиссию по расследованию жалоб на действия полиции (AADIPA), в котором попросит этот орган выяснить, были ли субботние действия правоохранителей чрезмерными и непропорциональными. "Расследование AADIPA обеспечит объективное и беспристрастное рассмотрение вопроса", - отмечается в этом заявлении.

В ответ комиссия заявила, что после внеочередного заседания, запланированного также на 14 февраля, она приступит к расследованию и запросит согласие генерального прокурора на назначение следователей по уголовным делам, как это предусмотрено законом.

Демонстрацию, в которой в субботу участвовали от 300 до 400 человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа и водометов, после того как ее призывы разойтись, адресованные демонстрантам, остались без ответа. В социальных сетях были размещены фотографии участников шествия со следами крови, при этом делались утверждения, что это результат насилия со стороны полицейских. В больницу, по информации кипрской прессы, были отправлены мужчина, утверждавший, что полицейский ударил его по голове, и женщина, сбитая с ног водяной струей и ударившаяся при этом головой об уличный столб.

При разгоне акции протеста правоохранители задержали 11 человек и выписали шесть штрафов за нарушение карантинного режима. Ряд политических сил обвинили полицию в неадекватном применении силы, а Прогрессивная партия трудового народа Кипра, имеющая вторую по численности фракцию в парламенте, потребовала отставки министра юстиции и общественного порядка Эмили Йолити.