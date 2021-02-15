Источник назвал причину суицида отца с ребенком в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Причиной самоубийства мужчины с ребенком на юго-западе Москвы стала гибель супруги в ДТП по его вине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причиной суицида стала гибель его жены в ДТП. Около шести утра 14 февраля он на машине Hyundai Starex на Киевском шоссе не справился с управлением и въехал в "Камаз" с полуприцепом, который остановился из-за спущенного колеса. В результате аварии погибла его жена", - сказал собеседник агентства.

В этот же день он сообщил своему отцу, что с ним и его пятилетней дочкой может что-то случиться, так как утром его жена погибла в аварии с ним. Отец позвонил своей знакомой, которая позже обратилась в правоохранительные органы, и сообщил, что его сын с 5-летней дочкой ушел из дома, оставив документы и мобильный телефон. Спустя четыре часа их тела были найдены на козырьке одного из соседних домов.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что поздно вечером 14 февраля под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела 5-летней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка"). Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины. Проверку в связи с обнаружением тела ребенка организовала московская прокуратура.