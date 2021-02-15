СМИ: работа шести японских ТЭС частично приостановлена из-за землетрясения

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приостановили работу ряда блоков шести ТЭС на северо-востоке страны для проведения проверок на безопасность после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло вблизи этого района 13 февраля. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что выработка электроэнергии частично приостановлена на четырех ТЭС в префектуре Фукусима, а также на одной станции в соседней префектуре Мияги и еще на одной - в соседней Ибараки. Между тем японские власти подчеркивают, что проведение проверок не приведет к масштабным перебоям с подачей электричества, информирует телеканал.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.