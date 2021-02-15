Из-за обрушения строительных лесов затруднено движение по Лубянскому проезду в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение личного транспорта по Лубянскому проезду в центре Москвы затруднено из-за обрушения строительных лесов. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Лубянский проезд, д. 21, стр. 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе", - говорится в сообщении.

В районе обрушения затруднено движение личного транспорта. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.