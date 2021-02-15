Спасатели МЧС завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели МЧС закончили работы на месте обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы, в ходе разбора завалов новые пострадавшие не обнаружены. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Работы сотрудников МЧС на месте обрушения строительных лесов в Лубянском проезде завершены. Под завалами новых пострадавших обнаружено не было", - сказали в пресс-службе

Днем в понедельник по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1, произошло частичное падение строительных лесов с фасада пятиэтажного административного здания, которое находится на реконструкции. Площадь обрушения составила 600 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован.

По предварительным данным, причиной ЧП стало большое скопление снега.