Защита обжалует приговор ростовскому предпринимателю, осужденному за уклонение от налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Защита бывшего генерального директора ростовской компании "Белый двор Т" Артема Екушевского, осужденного на 2 года за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 235 млн рублей, будет обжаловать приговор. Об этом во вторник сообщил ТАСС его адвокат Михаил Тихонов.

"Защита считает, что данный приговор не основан на доказательствах. В рамках уголовного дела они [доказательства] были получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Поэтому мы будем обжаловать данный приговор", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Екушевский - многодетный отец, он также не оказывал никакого сопротивления и не скрывался от следствия и суда.

В понедельник Таганрогский городской суд огласил приговор Екушевскому, назначив ему 2 года колонии общего режима. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налога в особо крупном размере").

Суд установил, что в период с 2013 по 2014 год Екушевский уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 235 млн рублей. Будучи генеральным директором компании "Белый двор Т", мужчина включал ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.