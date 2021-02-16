{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из Останкинской башни в Москве эвакуируют людей

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в башне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Посетителей Останкинской башни в Москве эвакуируют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. На время проверки проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Во вторник были также "заминированы" по электронной почте здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, а также техникум экономики и права в Люберцах. Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств. Из университета эвакуированы 1,5 тыс. человек.

Теги
Россия
На Кубани ФСБ пресекла канал поставки синтетических наркотиков
В автомобиле поставщика обнаружили более 3 кг запрещенных веществ
Читать полностью