Из Останкинской башни в Москве эвакуируют людей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Посетителей Останкинской башни в Москве эвакуируют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. На время проверки проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Во вторник были также "заминированы" по электронной почте здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, а также техникум экономики и права в Люберцах. Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств. Из университета эвакуированы 1,5 тыс. человек.