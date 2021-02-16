ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре на рынке в Волгограде, где на площади 2 тыс. кв. м горели торговые павильоны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"При разборе завалов обнаружен один погибший, предварительно, это женщина", - сказал представитель ведомства.

В следственном управлении СК РФ по региону подтвердили, что при пожаре на рынке погибла женщина, следователи организовали проверку.

"В ходе тушения пожара, вспыхнувшего сегодня на одном из рынков Волгограда, обнаружено тело женщины. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В управлении уточнили, что тело погибшей обнаружено в одном из торговых павильонов. Проверку также проводит областная прокуратура.

На рынке по улице Качинцев во вторник в 13:44 мск загорелись торговые павильоны. Пожарные эвакуировали 150 человек, в 14:39 пожар локализован, в 15:15 мск ликвидировано открытое горение.

По данным пресс-службы мэрии Волгограда, в связи с возгоранием на рынке администрация Дзержинского района Волгограда организовала оперативный штаб.