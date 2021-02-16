Школьницу, выпавшую из окна на Братиславской улице, доставили в больницу вертолетом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя школьница, выпавшая из окна 13-го этажа дома на юго-востоке Москвы, госпитализирована вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Братиславская. С 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы", - сообщили в департаменте.

В полете подростка сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП), которая поддерживала и контролировала состояние пациента.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что девушка выпала из окна дома на Братиславской улице, получила серьезные травмы, но выжила.

15 февраля еще одна девушка выпала из окна на 16-м этаже дома на востоке столицы и выжила, упав на заснеженный козырек подъезда.