Минобороны РФ опровергло информацию о минировании здания на Фрунзенской набережной

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в здании Минобороны России не соответствует действительности, все подразделения работают в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, дом 22 не соответствует действительности", - отметили в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, "все подразделения, находящиеся в комплексе зданий МО РФ, функционируют в штатном режиме".

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о якобы поступившем звонке от анонима об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2 и на станции метро "Парк культуры" и двух ее выходах.