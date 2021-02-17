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В Самаре локализовали пожар на рынке

К месту ЧП направлен пожарный поезд

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожар, произошедший в Самаре в торговом павильоне на рынке, локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 21:53 локализация на трех боевых участках. Локализация пожара [произошла] на площади 1 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на территории продуктового рынка по адресу: Самара, улица Магистральная поступило в 18:39 мск. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.

По информации ГУ МЧС России по региону, к месту пожара направлен пожарный поезд, производится наращивание группировки сил и средств. Погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияСамарская область
В Самаре загорелся продуктовый рынок
Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м
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