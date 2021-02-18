Суд в Воронеже избрал меру пресечения сторонникам украинской молодежной радикальной группы

ВОРОНЕЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Воронеже избрал меру пресечения трем сторонникам украинской молодежной радикальной группы, подозреваемым в причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель Ленинского районного суда Максим Рощупкин.

"Следствие вышло с ходатайством в отношении трех лиц. По результатам принято решение о том, что Роману Гребенщикову (1994 г. р.) избран запрет определенных действий, Илье Шмелеву (2003 г. р.) - домашний арест, Александру Симонову (1987 г. р.) - заключение под стражу до 15 апреля 2021 года включительно", - сообщил Рощупкин.

Он уточнил, что запрет определенных действий означает невозможность пользования средствами связи, посещения митингов, шествий, также не разрешается приближаться ближе, чем на 100 метров, к участникам уголовного дела.