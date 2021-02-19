Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Кирове

ТАСС, 19 февраля. Тела трех несовершеннолетних найдены в ходе тушения пожара деревянного жилого дома в Кирове. Прокуратура региона проводит проверку, сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

"Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту пожара, произошедшего в ночное время 19 февраля 2021 года в многоквартирном жилом доме по ул. Бородулина. По предварительным данным, в результате происшествия погибли люди, в том числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на месте пожара найдены тела троих человек.

Пожар произошел в ночь на 19 февраля в деревянном четырехквартирном жилом доме. По данным от регионального управления МЧС РФ, возгорание удалось локализовать на площади 70 кв. м, открытое горение ликвидировано. Часть жильцов разместили в местной гостинице. Более 10 человек, в том числе дети, были эвакуированы из здания до прибытия пожарных.

Ранее СК по региону сообщал о том, что среди погибших есть дети, но точное число еще уточнялось. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.

В новость внесены изменения (06:53 мск) - добавлены подробности.