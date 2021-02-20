В Ливане назначили нового главу комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 20 февраля. /ТАСС/. Высший судебный совет Ливана одобрил в пятницу кандидатуру нового главы комиссии по расследованию обстоятельств взрыва 4 августа прошлого года в морском порту Бейрута. Как сообщил телеканал LBC, им стал судья по уголовным делам Тарек аль-Битар. Предложение о его назначении поступило от исполняющей обязанности министра юстиции Мари-Клод Наджим.

В среду по решению Кассационного суда был смещен с поста главы комиссии по расследованию ЧП в бейрутском порту Фади Савван, которого ряд политических партий и депутатских фракций обвинил "в превышении полномочий". Это произошло после того, как судья Савван стал вызывать на допросы бывших министров и силовиков, а 17 февраля выдал ордер на арест Юсефа Фенианоса, который занимал пост министра транспорта и общественных работ в 2016-2020 годах. Этот экс-чиновник был обвинен им "в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы".

Отстранение от должности Саввана вызвало акции протеста со стороны родственников погибших во время прошлогоднего взрыва, а также членов пострадавших семей и активистов неправительственных организаций. В свою очередь лидер оппозиционной партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа потребовал в пятницу создания независимой международной комиссии, которая установит виновных в случившейся трагедии.

По делу о взрыве в порту Бейрута с августа были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер. На прошлой неделе судья Савван допросил бывшего командующего ливанской армии генерала Жана Кахваджи.