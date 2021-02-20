Источник: шансы найти живыми двух человек под завалами на фабрике в Норильске минимальны

ТАСС, 20 февраля. Шансы найти живыми двух человек, которые находятся под завалами после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, минимальны. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Работы на месте обрушения продолжаются. [Шансы] найти живыми людей, которые оказались под завалами, минимальны", - сказал собеседник агентства.

Высота завалов, образовавшихся в результате обрушения галереи цеха, составила 20 метров. Группировка сил по ликвидации ЧП в ближайшее время может быть усилена, сообщил ТАСС источник.

"Обрушение, которое произошло при проведении ремонтных работ наземной галереи дробильного цеха, привело к образованию завалов высотой до 20 метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в готовность приведен самолет Ан-74 МЧС России, на борту которого из аэропорта Красноярска к месту происшествия могут быть доставлены спасатели и кинологические расчеты.

В момент обрушения в галерее дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики находилось восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих неизвестна. Госпитализированы пять человек. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело.