Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Химках

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения в Химках грузового автомобиля и автобуса, который перевозил сотрудников 119 больницы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в медицинских кругах.

Ранее сообщалось, что погиб водитель грузовика. "В результате ДТП также травмы различной степени тяжести получили три человека", - сказал собеседник агентства.

Около 17:00 в Химках столкнулись грузовик Hyundai Porter и автобус. Источник ТАСС уточнил, что автобус Федерального медико-биологического агентства перевозил сотрудников 119 больницы, в момент ДТП в нем находилось 40 человек. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд грузовика на полосу встречного движения.