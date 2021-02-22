В Оренбурге возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбудили в Оренбургской области после гибели трех человек при пожаре в квартире жилого дома в областном центре. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 22 февраля в квартире одного из жилых домов на улице Геофизиков города Оренбург произошел пожар, в ходе которого обнаружены обгоревшие тела двух мужчин и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире проживали женщина и ее сын, которые накануне злоупотребляли спиртным со своим знакомым. Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем во время курения, отметили в ведомстве. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина ЧП.