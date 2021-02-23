Останки двух погибших детей обнаружили на месте пожара в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Останки двух погибших детей обнаружены на месте пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Да, обнаружены останки двоих [погибших детей]. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски продолжаются", - сказал собеседница агентства.

Как сообщали ТАСС в прокуратуре, в пожаре, как предполагается, погибли три ребенка. Возгорание произошло около 12:00 (08:00 мск), у моменту прибытия пожарных горели два дома. В двухэтажном бревенчатом доме площадью 48 кв. м горела крыша, она обрушилась, другой дом горел по всей площади - 63 кв. м, кровля и перекрытия в нем также обрушились. Кроме того, между домами огнем была охвачена хозяйственная постройка площадью 100 кв. м.

По факту произошедшего следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратурой организована проверка пожарной безопасности. Как сообщила журналистам Кулешова, в результате пожара обвалилась кровля жилого дома. После начала возгорания хозяева дома и их 16-летний сын смогли эвакуироваться, но, со слов родителей, в доме еще находилось трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения.