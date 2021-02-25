Обнаружена первая жертва мощного землетрясения в Японии

По данным японских спасательных служб, тело мужчины старше 50 лет было обнаружено в его квартире в городе Фукусима (одноименная префектура) под завалами опрокинувшейся в результате подземных толчков мебели. Погибшего обнаружили родственники, которые пришли проведать мужчину после того, как не смогли выйти с ним на связь.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого пострадали более 180 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.