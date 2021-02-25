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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Директора Норильской обогатительной фабрики взяли под домашний арест по делу об обрушении

Мера пресечения избрана до 20 апреля

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд избрал домашний арест до 20 апреля руководителю Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

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"Норильский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения Цымбалу Александру Степановичу (с 2018 года директор Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", с 21 февраля 2021 года - заместитель начальника управления делами ООО "Медвежий ручей"), подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно с установлением ряда запретов", - сообщили в суде.

В среду СК сообщил о задержании директора фабрики. Ранее были задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха предприятия, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам. Двое из них - главный инженер Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору Константин Василенко - арестованы до 19 апреля.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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