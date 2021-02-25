В Ростовской области локализовали пожар на производстве полимерной упаковки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на территории предприятия "Химпэк" в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 15:21 мск пожар локализован на площади 900 кв. м", - говорится в сообщении.

Исследование атмосферного воздуха показало, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены, отметили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 11:59 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 500 кв. м на территории предприятия "Химпэк", которое занимается производством полимерной упаковки. Позднее площадь пожара увеличилась до 900 кв. м.

В пресс-службе главка ТАСС уточнили, что пожар произошел на территории строящегося здания. Эвакуация людей не потребовалась. В тушении пожара принимают участие 65 человек, задействовано 22 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.