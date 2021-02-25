Бывшего топ-менеджера Приватбанка Яценко отпустили под залог

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер Приватбанка Владимир Яценко, арестованный Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) на два месяца, вышел в четверг из СИЗО после внесения залога в размере более $1,8 млн. Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Залог-таки внесен. Это произошло сегодня", - приводит слова Чемерис агентство "РБК-Украина". Она уточнила, что сумма залога составила свыше 52 млн гривен (более $1,8 млн).

Ранее в четверг ВАКС принял решение отправить Яценко под стражу до 22 апреля. Судья назначил альтернативой задержания залог в 52 210 000 гривен. После внесения залога обвиняемый должен носить электронный браслет.

Яценко обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата). По мнению следствия, Яценко и ряд других бывших руководителей Приватбанка в декабре 2016 года, за день до признания банка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства банка в размере почти 137 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами. Яценко был задержан в понедельник при попытке покинуть страну. По данным СМИ, он вылетел на самолете из города Днепр в Вену, но, согласно предписанию властей, пилоты были вынуждены посадить самолет в киевском аэропорту Борисполь.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшего банка в стране. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.