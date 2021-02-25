{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике

Названа вероятная причина обрушения на фабрике в Норильске

По данным источника, ЧП могло произойти из-за неверных инженерных решений и неправильной последовательности технологических операций
© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит дочерней компании "Норникеля") не согласовывались и велись с нарушениями, а неверные инженерные решения и неправильная последовательность технологических операций стали причинами обрушения. Об этом сообщил источник ТАСС.

На эту тему
Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Следствие и техническая комиссия определили предварительные причины происшествия. Работы не согласовывались, велись с нарушениями и без четкого проектного обоснования. В итоге, неправильное определение последовательности различных технологических операций, а также неверные инженерные решения, по предварительным данным, спровоцировали обрушение", - сказал собеседник агентства.

Так, в начале февраля сотрудники предприятия обнаружили в галерее дробильного цеха опасные дефекты несущих конструкций, после чего приняли решение о проведении срочного ремонта. Уже 8 февраля подрядная организация "Норильскникельремонт" приступила к укреплению опор и перекрытий, добавил источник ТАСС.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
В Дагестане около 60 тыс. человек остались без воды
Инцидент произошел в Избербаше
Читать полностью