Названа вероятная причина обрушения на фабрике в Норильске

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит дочерней компании "Норникеля") не согласовывались и велись с нарушениями, а неверные инженерные решения и неправильная последовательность технологических операций стали причинами обрушения. Об этом сообщил источник ТАСС.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Следствие и техническая комиссия определили предварительные причины происшествия. Работы не согласовывались, велись с нарушениями и без четкого проектного обоснования. В итоге, неправильное определение последовательности различных технологических операций, а также неверные инженерные решения, по предварительным данным, спровоцировали обрушение", - сказал собеседник агентства.

Так, в начале февраля сотрудники предприятия обнаружили в галерее дробильного цеха опасные дефекты несущих конструкций, после чего приняли решение о проведении срочного ремонта. Уже 8 февраля подрядная организация "Норильскникельремонт" приступила к укреплению опор и перекрытий, добавил источник ТАСС.