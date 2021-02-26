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Открытое горение ликвидировали на производстве полимерной упаковки в Ростовской области

Площадь пожара составила 900 кв. м, пострадавших в ЧП нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 900 кв. м на территории предприятия "Химпэк" в городе Шахты Ростовской области, пожар на котором произошел в первой половине дня четверга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 07:02 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 65 человек, задействовано 22 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Исследование атмосферного воздуха показали, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены, отметили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на производстве поступило в 11:59 мск 25 февраля. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 500 кв. м на территории предприятия "Химпэк", которое занимается производством полимерной упаковки. Позднее площадь пожара увеличилась до 900 кв. м.

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