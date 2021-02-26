Три человека госпитализированы после взрыва газа в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 февраля. Три человека госпитализированы после взрыва газа в пристройке к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Двое из них не получили серьезных повреждений, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьезных повреждений, речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа пострадали два человека - мужчина 1978 года рождения и женщина, личность которой устанавливается.