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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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Три человека госпитализированы после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Двое из них не получили серьезных повреждений
© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Три человека госпитализированы после взрыва газа в пристройке к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде.

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Двое из них не получили серьезных повреждений, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьезных повреждений, речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа пострадали два человека - мужчина 1978 года рождения и женщина, личность которой устанавливается.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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