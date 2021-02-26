Режим ЧС ввели на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа

ТАСС, 26 февраля. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа, который произошел в пристройке 12-этажного дома на Мещерском бульваре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой мэрии города.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома № 3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", - отмечается в сообщении.

Департамент строительства и капремонта Нижнего Новгорода с привлечением специализированной организации проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.