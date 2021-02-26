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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Режим ЧС ввели на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа

Проводится обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем

ТАСС, 26 февраля. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа, который произошел в пристройке 12-этажного дома на Мещерском бульваре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой мэрии города.

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"Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома № 3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", - отмечается в сообщении.

Департамент строительства и капремонта Нижнего Новгорода с привлечением специализированной организации проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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