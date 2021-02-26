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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома

По словам губернатора региона Глеба Никитина, инцидент мог возникнуть из-за утечки газа из газораспределительной системы

ТАСС, 26 февраля. Предварительной причиной взрыва в пристройке к многоэтажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде является утечка газа из газораспределительной системы, этот вывод будут перепроверять правоохранители. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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"Что касается причин происшествия - на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод. Коллеги из правоохранительных органов и Следственного комитета будут его перепроверять и окончательно уже примут процессуальное решение", - сказал он.

По словам губернатора, завалы на месте происшествия должны разобрать до 08:00 27 февраля. "Надеюсь, что уже к завтрашнему дню жители этого дома вернутся к обычному образу жизни", - сказал глава региона.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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