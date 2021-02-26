Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома

ТАСС, 26 февраля. Предварительной причиной взрыва в пристройке к многоэтажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде является утечка газа из газораспределительной системы, этот вывод будут перепроверять правоохранители. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Что касается причин происшествия - на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод. Коллеги из правоохранительных органов и Следственного комитета будут его перепроверять и окончательно уже примут процессуальное решение", - сказал он.

По словам губернатора, завалы на месте происшествия должны разобрать до 08:00 27 февраля. "Надеюсь, что уже к завтрашнему дню жители этого дома вернутся к обычному образу жизни", - сказал глава региона.