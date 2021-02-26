Общее число пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде составило пять человек

ТАСС, 26 февраля. Число пострадавших при взрыве газа в пристройке к многоэтажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде составило пять человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"Всего пострадали пять человек. Один мужчина доставлен в травмпункт, [одна] женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ [Приволжский исследовательский медицинский университет]. Еще два человека обратились за помощью самостоятельно. Им оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

В местной гостинице разместили 20 семей (49 человек, в том числе семеро детей).