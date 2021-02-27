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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

В Ростехнадзоре назвали возможную причину взрыва в доме в Нижнем Новгороде

По словам специалистов, ЧП могло произойти из-за разгерметизации трубы газопровода

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Разгерметизация трубы газопровода, проходящей рядом с домом в Нижнем Новгороде, в пристройке которого в пятницу произошел взрыв газа, могла стать причиной происшествия. Такую версию в приоритетном порядке рассматривают специалисты Ростехнадзора, сообщается в субботу на сайте ведомства.

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"После завершения аварийно-спасательных работ обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", проходящего в 50-метровой зоне от поврежденного помещения <...> Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода", - отмечается в сообщении.

Расследование причин взрыва ведет комиссия Волго-Окского управления Ростехнадзора.

По словам губернатора Нижегородской области, Глеба Никитина, в качестве предварительной причины взрыва рассматривается утечка газа из газораспределительной системы.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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